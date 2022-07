Milan su De Ketelaere, l'all. del Bruges: 'Gli ho detto di restare, lavoreremo a un trasferimento al momento giusto' (Di domenica 10 luglio 2022) Il Milan non molla Charles De Ketelaere, tenendo un occhio vigile anche su Noa Lang. Il Bruges prova a opporre resistenza, come conferma il... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Ilnon molla Charles De, tenendo un occhio vigile anche su Noa Lang. Ilprova a opporre resistenza, come conferma il...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - milansette : Mercato Milan: pronto l'affondo per de Ketelaere, lo United su Tomori - Sportmediaset #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Milan su De Ketelaere, l'all. del Bruges: 'Gli ho detto di restare, lavoreremo a un trasferimento al momento giusto… -