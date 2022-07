Milan, domani la conferenza stampa di Adli (Di domenica 10 luglio 2022) È già al lavoro con il Milan da una settimana Yacine Adli ma quella di domani sarà una giornata speciale: alle 14 a Milanello... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) È già al lavoro con ilda una settimana Yacinema quella disarà una giornata speciale: alle 14 aello...

Pubblicità

AntoVitiello : Oltre alla prima maglia, domani al raduno del #Milan verrà svelato il Kit d’allenamento che darà l’avvio alla Partn… - PietroMazzara : Non c’è nessuna intenzione/volontà da parte di Simon #Kjaer di lasciare il #Milan né, tantomeno, i rossoneri voglio… - AntoVitiello : Raduno #Milan: #Giroud ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, arriverà domani a Milanello. Ste… - sportli26181512 : Milan, domani la conferenza stampa di Adli: È già al lavoro con il Milan da una settimana Yacine Adli ma quella di… - milansette : Milan, domani alle 14 la conferenza di presentazione di Adli #acmilan #rossoneri -