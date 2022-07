Milan De Ketelaere, il belga sempre più vicino: il dettaglio decisivo (Di domenica 10 luglio 2022) Il Milan potrebbe arrivare alla chiusura con De Ketelaere molto presto: il belga non ha giocato l’amichevole del Bruges Il Milan potrebbe arrivare alla chiusura con De Ketelaere molto presto. Il belga è stato convocato ma non ha giocato l’amichevole del Bruges e questo è un segnale importante. Il classe 2001 aspetta ora la mossa dei rossoneri per provare a chiudere in settimana il suo arrivo a Milano. La volontà di entrambe le parti è chiara. E’ questo quanto si legge sul QS in edicola questa mattina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Ilpotrebbe arrivare alla chiusura con Demolto presto: ilnon ha giocato l’amichevole del Bruges Ilpotrebbe arrivare alla chiusura con Demolto presto. Ilè stato convocato ma non ha giocato l’amichevole del Bruges e questo è un segnale importante. Il classe 2001 aspetta ora la mossa dei rossoneri per provare a chiudere in settimana il suo arrivo ao. La volontà di entrambe le parti è chiara. E’ questo quanto si legge sul QS in edicola questa mattina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - CalcioOggi : Mercato Milan: pronto l'affondo per de Ketelaere, lo United su Tomori - Sportmediaset - Sport Mediaset - MilanLiveIT : #Milan, De Ketelaere, Ziyech e Sanches! Il triplo colpo rossonero è possibile: le ultime! #SempreMilan -