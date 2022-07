Milan, affare nel limbo: c’è un nodo che blocca l’operazione di Maldini (Di domenica 10 luglio 2022) La situazione al momento non è chiara, l’affare resta in sospeso. Il Milan deve risolvere un nodo prima di sbloccare l’operazione. Il Milan ha ricominciato ufficialmente la stagione. Gli uomini di Pioli si sono ritrovati e hanno cominciato la preparazione in vista del prossimo campionato. Una stagione importante, che vedrà, a distanza di un decennio, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 luglio 2022) La situazione al momento non è chiara, l’resta in sospeso. Ildeve risolvere unprima di sre. Ilha ricominciato ufficialmente la stagione. Gli uomini di Pioli si sono ritrovati e hanno cominciato la preparazione in vista del prossimo campionato. Una stagione importante, che vedrà, a distanza di un decennio, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Milan, Junior #Messias in sede per le firme: le cifre dell'affare - cmdotcom : #Calciomercato #Milan, dietro le quinte dell’affare #Dybala: tra ingaggio, #Inter e la volontà di #Elliott - BandinuNik : RT @theMilanZone_: ??Capitolo Renato #Sanches: NON arrivate altre proposte ufficiali. #Milan al lavoro per completare l’accordo con #Mendes… - 33Calcio : ?? Il leeds sembra aver capito che De Katelaere vuole solo il Milan. L' affare a questo punto è tutto a favore del Milan. - Rastech77 : RT @NicoSchira: L’offerta dell’#ACMilan al #Lille per #RenatoSanches è quella svelata lo scorso 13 giugno (€10M): al #LOSC finora non sono… -