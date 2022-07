Migranti: 600 trasferiti da Lampedusa, giunti a Porto Empedocle (Di domenica 10 luglio 2022) La nave San Marco della Marina militare, con 600 dei Migranti trasferiti dall'hotspot di Lampedusa, e' arrivata alle 6.30 in rada di Porto Empedocle (Agrigento). A piccoli gruppi, i Migranti vengono ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) La nave San Marco della Marina militare, con 600 deidall'hotspot di, e' arrivata alle 6.30 in rada di(Agrigento). A piccoli gruppi, ivengono ...

Pubblicità

Eraclanius : RT @fratotolo2: ?? Ecco l’armata delle #ONG straniere a caccia di #migranti davanti alla Libia da traghettare solo ed esclusivamente in Ita… - SkyTG24 : Migranti, 600 trasferiti da Lampedusa: giunti a Porto Empedocle - Domenic20508867 : RT @LuiRispoli: Spostano 600 #migranti da #Lampedusa verso altre località, non riescono a capire che il vero problema è la posizione italia… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: MIGRANTI, L'HOTSPOT DI LAMPEDUSA DI NUOVO AL COLLASSO - Mary35999509 : RT @LuiRispoli: Spostano 600 #migranti da #Lampedusa verso altre località, non riescono a capire che il vero problema è la posizione italia… -