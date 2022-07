Pubblicità

frafacchinetti : Charles Leclerc, incredibile, immenso. Mi hai fatto tornare a battere il cuore per questo splendido sport. Che ca… - mgpg07 : RT @antorendina: Mick Schumacher nel giro di sei giorni ha lottato con Verstappen e Hamilton dimostrando di saper essere veloce, corretto e… - rubynhuud : RT @PaganoMattia: Gara assurda di Mick Schumacher. Ad ogni suo sorpasso era un boato, eravamo tutti con lui. - vi_vi_vi2 : RT @PaganoMattia: Gara assurda di Mick Schumacher. Ad ogni suo sorpasso era un boato, eravamo tutti con lui. - Saetta_McQueen : RT @PaganoMattia: Gara assurda di Mick Schumacher. Ad ogni suo sorpasso era un boato, eravamo tutti con lui. -

Today.it

I punti conquistati a Silverstone sembrano aver acceso un fuoco in, che non ha nessuna intenzione, ormai, di cedere quanto gli spetta. Il tedesco, nono alla partenza, continua la lotta cominciata ieri con il sette volte campione del mondo Lewis ...Conclude di nuovo in zona punti, sesto, tra Esteban Ocon e Lando Norris. Il figlio d'arte non è mai stato competitivo in Formula 1 come nel periodo attuale. Ottava l'Haas di Kevin ... Mick Schumacher in Austria di nuovo a punti: è il pilota del giorno Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ha recuperato tre volte su Max Verstappen superandolo senza pietà: dopo il via e dopo i due pit-stop, Charles Leclerc è stato implacabile portando alla vittoria una Ferrari ...