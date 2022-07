«Mi bebito fiu fiu» | lo strano caso delle chat dell’ex presidente del Perù diventate l’ossessione di TikTok

(Di domenica 10 luglio 2022) Negli ultimi giorni, è il tormento di chiunque abbia. Una litania ipnotica, un mantra incessante, una filastrocca che perseguita gli utenti della piattaforma: «Tu eres mi bebe, mifiu fiu». Questo è l’incipit di una breve canzoncina che ha creato un hashtag da 783 milioni di visualizzazioni, usato anche da profili ufficiali come quello del Real Madrid o del network HBO. Il creatore del brano, il producer Tito Silva, ha usato la base della canzone Stan di Eminem e Dido per montarvi sopra un testo che recita: «Caramelo de chocolate, empapame asì. Como un Pionono de vetrina, enróllame así. Con azúcar en polvo endúlzame, y es que tú eres mi rey». Parole che a una prima lettura sembrano avere poco senso. Ma acquistano tutto un altro significato se pensiamo che sarebbero i messaggi scambiati tra ildel ...

NetflixES : 'Mi Bebito Fiu Fiu' like: - aXoZerr : mi bebe mi bebito fiu fiu - emimernes_ : mi bebito fiu fiu - Grrabola : RT @mochipeligroso: Mi bebito fiu fiu ???????? - Mark41542540 : RT @san___alejandro: bebito fiu fiu -

