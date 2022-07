Meteo | prossima settimana nuova ed intensa ondata di calore Punte di 34 gradi in Sicilia

(Di domenica 10 luglio 2022) Sull'Italia la pressione è in aumento e i venti tendono quasi ovunque a indebolirsi . La giornata di oggi sarà all’insegna del tempo stabile con temperature in aumento sulle regioni centro settentrionali,...

Per i primi giorni della settimana - affermano i meteorologiExpert - non sono attesi cambiamenti di rilievo: i venti si indeboliranno anche al Sud, mentre le temperature oscilleranno su valori ...Il clou del caldo è atteso per lasettimana quando l'Italia intera sarà investita dal caldo africano facendo registrare valori ben oltre la media del perido. L'ondata dovrebbe durare almeno ... Meteo: prossima settimana, si prepara un cambiamento e la seconda metà di luglio può essere fuori controllo La parabola del “buon samaritano” ci racconta una storia vera: la storia dell’umanità. La frase che ci aiuta a comprendere questa affermazione è: “Gli si fece vicino”, ossia prossimo. Chi si è fatto p ...Domenica 10 luglio tempo stabile e soleggiato con un caldo non eccessivo e senza afa. Dal 14-15 luglio ondata di calore eccezionale. Gli aggiornamenti meteo ...