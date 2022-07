Meteo, in arrivo il caldo africano: sarà l’ondata più potente dell’estate. Afa e notti tropicali soprattutto in Pianura Padana e al Centro (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la parentesi di sollievo di caldo “senza eccessi”, grazie all’alta pressione delle Azzorre, l’Italia si appresta a vivere quella che si prospetta come l’ondata di caldo più potente e duratura dell’estate 2022. L’Anticiclone azzorriano, infatti, sarà presente fino a mercoledì, quando lascerà il posto all’opprimente Anticiclone africano che, per almeno i dieci giorni successivi, investirà il nostro Paese. In attesa dell’arrivo dell’ondata di calore, lunedì 11 sarà ancora soleggiato al Nord e bel tempo prevalente al Centro, mentre al Sud previsto cielo poco nuvoloso, poi da giovedì 14 nuova e via via più intensa ondata di caldo africano. Ma fino a quel momento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la parentesi di sollievo di“senza eccessi”, grazie all’alta pressione delle Azzorre, l’Italia si appresta a vivere quella che si prospetta comedipiùe duratura2022. L’Anticiclone azzorriano, infatti,presente fino a mercoledì, quando lascerà il posto all’opprimente Anticicloneche, per almeno i dieci giorni successivi, investirà il nostro Paese. In attesa dell’deldi calore, lunedì 11ancora soleggiato al Nord e bel tempo prevalente al, mentre al Sud previsto cielo poco nuvoloso, poi da giovedì 14 nuova e via via più intensa ondata di. Ma fino a quel momento, ...

