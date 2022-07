Messa oggi domenica 10 luglio in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 10 luglio 2022) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su TV2000 oggi domenica 10 luglio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santa Messa ore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Il programma della Santache sarà trassu10. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 11 le vittime accertate della tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio e per il Ris di Parma non ci sare… - CobblepotThe : @AlfioKrancic Oggi, a Messa, pregherò per lui. - questoequello : RT @minutepietro1: Oggi a Scafa 3 ricoveri per malore... Uno in chiesa durante la messa e stramazzato a terra. il 118 sta'a 50 metri dalla… - TV2000it : Oggi #10luglio su #Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky ??ore 15 Coroncina alla Divina Misericordia ??ore 18 Rosario da… - sarasaviello : oggi ero talmente stabile mentalmente che un cliente è andato dal mio capo a chiedere dove fossi, perché voleva sal… -