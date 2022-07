Meret il portiere senza posto fisso: Spalletti lo tiene in bilico (Di domenica 10 luglio 2022) Alex Meret dovrebbe essere il portiere del Napoli nella stagione 2022/23, con la società che vorrebbe confermalo fino al 2027. Ma i dubbi ci sono e sono d’obbligo dopo le dichiarazioni di Spalletti sul ruolo del portiere, ma anche dopo quelle rese dal tecnico del Napoli in conferenza stampa a Dimaro ieri. “Meret ha commesso un errore come tanti altri in quel periodo, è giovane, affidabilissimo. Sta facendo allenamenti fatti bene per migliorare le cose su cui è carente, migliora e fa vedere di essere a livello degli altri. Ormai non c’è più nessuno che ti garantisce il posto sicuro, per cui uno deve far vedere il suo valore e confrontarsi con un compagno di squadra che a volte vuole giocare al suo posto, ma dipende sempre da quello che proponi e che fai“. Chi sarà il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 10 luglio 2022) Alexdovrebbe essere ildel Napoli nella stagione 2022/23, con la società che vorrebbe confermalo fino al 2027. Ma i dubbi ci sono e sono d’obbligo dopo le dichiarazioni disul ruolo del, ma anche dopo quelle rese dal tecnico del Napoli in conferenza stampa a Dimaro ieri. “ha commesso un errore come tanti altri in quel periodo, è giovane, affidabilissimo. Sta facendo allenamenti fatti bene per migliorare le cose su cui è carente, migliora e fa vedere di essere a livello degli altri. Ormai non c’è più nessuno che ti garantisce ilsicuro, per cui uno deve far vedere il suo valore e confrontarsi con un compagno di squadra che a volte vuole giocare al suo, ma dipende sempre da quello che proponi e che fai“. Chi sarà il ...

