Meloni: "Gravi responsabilità del governo per la crisi idrica" (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Giorgia Meloni, in un intervento sul Corriere, punta il dito contro le "Gravi responsabilità da parte dell'attuale governo, insieme a quelli che si sono succeduti negli ultimi anni". Interventi mancati alla base della "crisi idrica che sta mettendo in ginocchio le produzioni industriali e agricole e fra poco anche il semplice uso domestico dell'acqua". Secondo la leader di FdI, "non hanno prestato ascolto non solo agli allarmi provenienti da diverse parti, ma anche a uno studio, dello scorso marzo, della Commissione Europea, riguardante la Pianura Padana. Quello che oggi viviamo è conseguenza di inadempienze ben precise, figlie di interventi non fatti, che sicuramente avrebbero reso la situazione di oggi un po' meno drammatica, a voler esser buoni". "Chiamiamo i problemi per ... Leggi su agi (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Giorgia, in un intervento sul Corriere, punta il dito contro le "da parte dell'attuale, insieme a quelli che si sono succeduti negli ultimi anni". Interventi mancati alla base della "che sta mettendo in ginocchio le produzioni industriali e agricole e fra poco anche il semplice uso domestico dell'acqua". Secondo la leader di FdI, "non hanno prestato ascolto non solo agli allarmi provenienti da diverse parti, ma anche a uno studio, dello scorso marzo, della Commissione Europea, riguardante la Pianura Padana. Quello che oggi viviamo è conseguenza di inadempienze ben precise, figlie di interventi non fatti, che sicuramente avrebbero reso la situazione di oggi un po' meno drammatica, a voler esser buoni". "Chiamiamo i problemi per ...

