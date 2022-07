"Meglio contagiarsi". Andrea Crisanti e il Covid, ciò che pochi ammettono (Di domenica 10 luglio 2022) Di fronte all'impennata estiva dei contagi Covid tanto vale che i giovani si infettino, sviluppando una malattia lieve e contribuendo all'immunità di gregge. A esprimere questo concetto è stato Andrea Crisanti, ospite della trasmissione L'aria che tira (La7), dove gli è stato chiesto di commentare l'appello dei medici di famiglia che per ragioni sanitarie nei gironi scorsi hanno chiesto il rinvio del concerto della band rock Maneskin, previsto per domani al Circo Massimo di Roma. BASTA CLAUSURA L'opinione del virologo - da inquadrare ovviamente in questo contesto - obbedisce a una logica stringente: «Innanzitutto penso ci sia una fatica sociale a accettare misure come quelle che abbiamo utilizzato fino adesso. Con questo virus, che ha un indice di trasmissione tra 12 e 15, non c'è nessuna norma che sia in grado di contenerlo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Di fronte all'impennata estiva dei contagitanto vale che i giovani si infettino, sviluppando una malattia lieve e contribuendo all'immunità di gregge. A esprimere questo concetto è stato, ospite della trasmissione L'aria che tira (La7), dove gli è stato chiesto di commentare l'appello dei medici di famiglia che per ragioni sanitarie nei gironi scorsi hanno chiesto il rinvio del concerto della band rock Maneskin, previsto per domani al Circo Massimo di Roma. BASTA CLAUSURA L'opinione del virologo - da inquadrare ovviamente in questo contesto - obbedisce a una logica stringente: «Innanzitutto penso ci sia una fatica sociale a accettare misure come quelle che abbiamo utilizzato fino adesso. Con questo virus, che ha un indice di trasmissione tra 12 e 15, non c'è nessuna norma che sia in grado di contenerlo a ...

