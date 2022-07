Max Pezzali domenica 10 luglio a Bibione (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo gli emozionanti concerti di Ultimo e Salmo a Bibione scatta l’ora di un altro pezzo da novanta della musica italiana. Domani, domenica 10 luglio allo Stadio Comunale protagonista sarà Max Pezzali, icona del pop italiano, fondatore degli 883, con lo spettacolo che raccoglie tutti i suoi successi dal titolo “Canta Max”. Quella di Bibione è la data zero in vista dei due mega appuntamenti che si svolgeranno allo stadio San Siro di Milano il 15 e 16 luglio. I biglietti per il concerto di Bibione, una produzione Vivo Concerti, organizzato da Zenit Srl e Fvg Music Live, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento – Bibione, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dello stadio. Veniamo ad ... Leggi su udine20 (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo gli emozionanti concerti di Ultimo e Salmo ascatta l’ora di un altro pezzo da novanta della musica italiana. Domani,10allo Stadio Comunale protagonista sarà Max, icona del pop italiano, fondatore degli 883, con lo spettacolo che raccoglie tutti i suoi successi dal titolo “Canta Max”. Quella diè la data zero in vista dei due mega appuntamenti che si svolgeranno allo stadio San Siro di Milano il 15 e 16. I biglietti per il concerto di, una produzione Vivo Concerti, organizzato da Zenit Srl e Fvg Music Live, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento –, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dello stadio. Veniamo ad ...

Pubblicità

MartyRockstar : @Radio1Rai Seee e voi ci credete AAHAHHAHAHAHAAHAH come quando Angelina Jolie doveva essere nel film di Max Pezzali, dai su - radiocalabriafm : MAX PEZZALI - CREDI - s_martiina5 : Vendo due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro in data 15.07.2022, chi è interessato commenti qui so… - intohiseyes : Se siete tristi pensate a me che aspettavo la giornata di domani per andare al concerto di Max Pezzali con il mio r… - holisticwho : @9OSTBRATZ max pezzali poteva scrivere dna namjoon non può scrivere con un deca -