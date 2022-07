Matarrese | «“Li prenderei a calci in culo” Quella mia frase scosse la Nazionale dell’82»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 luglio 2022) La Gazzetta intervista Antonioex grande dirigente delo italiano e inter. «Liin»: unache la perseguita da quarant’anni? «Una volta per tutte: mi riferivo alla mia squadra, il Bari. Non all’Italia. Unada padre di famiglia: e datevi una mossa, ragazzi! Ma gli altri dirigenti pensavano la stessa cosa, erano arrabbiati, solo non avevano il coraggio di parlare. Non aspettavano che la mia…». Antonioera presidente di Lega al Mundial. Aveva l’abitudine di dire quello che pensava. Anche adesso che, coincidenza numerica, compie 82 anni e si diverte a parlare. «La squadra non la prese bene. «Non avevo paura, gli altri erano ...