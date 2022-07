Pubblicità

FirenzePost : Massa: tartaruga Caretta Caretta depone uova sulla spiaggia del Poveromo - RosannaMarani : Tartaruga Caretta Caretta, deposte uova tra gli ombrelloni a Massa: spiaggia isolata - pimpiripette : Massa, uova di tartaruga a Poveromo: è il nido più a nord della Toscana – Video - infoitinterno : Una tartaruga nidifica sulla spiaggia di Marina di Massa. «Evento straordinario» - infoitinterno : Tartaruga Caretta Caretta, deposte uova tra gli ombrelloni a Massa: spiaggia isolata -

Accadrà sulla spiaggia di Poveromo, aCarrara) - nelle foto in alto il sito recintato ... è stata individuata poco prima della mezzanotte unamarina Caretta caretta che cercava ...Nasceranno per la prima volta sul litorale delle Alpi ...Individuato il nido, a circa 12 metri dalla linea di battigia, tra due file di ombrelloni di uno stabilimento balneare ...Massa, 9 luglio 2022 - Nasceranno per la prima volta sul litorale delle Alpi Apuane piccoli esemplari di tartarughe marine tra gli ombrelloni di uno stabilimento balneare. Accadrà sulla spiaggia di Po ...