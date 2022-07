Marmolada: sopravvissuta, 'ho aperto gli occhi e c'era solo il caschetto di Tommaso' (Di domenica 10 luglio 2022) Canazei, 10 lug. (Adnkronos) - "L'ultimo ricordo che ho è lui che mi ha detto 'via' e questo braccio - non c'erano rocce per ripararci, era un punto scoperto - ho quasi l'idea che mi abbia buttato per terra e mi abbia fatto da scudo lui". A raccontare, in voce, a TvA emittente di Vicenza, l'ultimo gesto d'amore del compagno Tommaso Carollo, una delle 11 vittime della valanga sulla Marmolada, è Alessandra De Camilli. Parole pronunciate da un letto dell'ospedale di Trento. "Abbiamo sentito questo rumore sordo, poi abbiamo visto - è stata una cosa di un attimo-, pietre, pezzi di ghiaccio, di neve che rotolavano giù. Quando mi hanno risvegliata c'erano i soccorritori, a un metro e mezzo da me c'era il caschetto di Tommaso ma c'era solo il caschetto, lui non c'era più" dice tra le lacrime. ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Canazei, 10 lug. (Adnkronos) - "L'ultimo ricordo che ho è lui che mi ha detto 'via' e questo braccio - non c'erano rocce per ripararci, era un punto scoperto - ho quasi l'idea che mi abbia buttato per terra e mi abbia fatto da scudo lui". A raccontare, in voce, a TvA emittente di Vicenza, l'ultimo gesto d'amore del compagnoCarollo, una delle 11 vittime della valanga sulla, è Alessandra De Camilli. Parole pronunciate da un letto dell'ospedale di Trento. "Abbiamo sentito questo rumore sordo, poi abbiamo visto - è stata una cosa di un attimo-, pietre, pezzi di ghiaccio, di neve che rotolavano giù. Quando mi hanno risvegliata c'erano i soccorritori, a un metro e mezzo da me c'era ildima c'erail, lui non c'era più" dice tra le lacrime. ...

