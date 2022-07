Pubblicità

cadicosmo : RT @Corriere: Alessandra e il compagno morto sulla Marmolada: «Mi ha fatto da scudo, poi ho visto il suo caschetto. Se sono viva è grazie a… - Luxgraph : Marmolada, l'audio straziante della sopravvissuta: «La sua mano tesa, Tommaso mi ha salvata» #corriere #news #2022… - Corriere : Alessandra e il compagno morto sulla Marmolada: «Mi ha fatto da scudo, poi ho visto il suo caschetto. Se sono viva… - SLN_Magazine : Crollo Marmolada, la madre di un disperso: 'Non abbiamo un corpo' - Audio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - AgenziaOpinione : TRAGEDIA MARMOLADA * INTERVISTA “OPINIONE“ AL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, DOTTOR SANDRO RAIMONDI:… -

Corriere TV

La mamma - insegnante, furente, ha mandatoe foto (tra cui ce n'era anche una del figlio in ...Paola Turci e la felicità che torna (al fianco di Francesca Pascale) di Sara Calamandrei, ...Ai media: "Fate i giornalisti con la G maiuscola, non gli sciacalli" "Sto molto male perché non abbiamo un corpo". A parlare è una madre, che non vuole apparire, ma che sullaha probabilmente perso un figlio, uno dei 13 dispersi della valanga di ghiaccio che si è staccata domenica. "Fate i giornalisti con la G maiuscola, non gli sciacalli. Oltre a dover gestire ... Marmolada, l'audio straziante della sopravvissuta: «La sua mano tesa, Tommaso mi ha salvata» Il racconto di Alessandra de Camilli, salva dopo il crollo, a Tva di Vicenza. Il suo compagno Tommaso Carollo è tra le vittime identificate ...Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha dichiarato lo stato di emergenza sull’area in cui mercoledì 6 luglio il sindaco di Canazei aveva già posto il Vai alla Fonte della ...