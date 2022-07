Marmolada, ‘fase due’ per 10 giorni poi ipotesi riapertura parziale (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile del Trentino – con il dirigente generale Raffaele De Col – ha stabilito l’inizio della ‘fase due’, della durata di 10 giorni, per la gestione dell’area della Marmolada interessata, domenica 3 luglio, dal crollo del seracco in cui sono morte 11 persone. Le ricerche dei reperti in quota proseguiranno con l’impiego dei droni del Corpo permanente dei Vigili del fuoco: ogni 3 giorni (dunque a partire da mercoledì 13 luglio) la raccolta del materiale geolocalizzato sarà eseguita a cura della squadra interforze con due unità cinofile composta da Vigili del fuoco volontari di Canazei, Soccorso alpino del Trentino, Polizia e Guardia di finanza, per un totale di 10 operatori. L’incolumità delle persone sarà garantita da due vedette e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile del Trentino – con il dirigente generale Raffaele De Col – ha stabilito l’inizio della, della durata di 10, per la gestione dell’area dellainteressata, domenica 3 luglio, dal crollo del seracco in cui sono morte 11 persone. Le ricerche dei reperti in quota proseguiranno con l’impiego dei droni del Corpo permanente dei Vigili del fuoco: ogni 3(dunque a partire da mercoledì 13 luglio) la raccolta del materiale geolocalizzato sarà eseguita a cura della squadra interforze con due unità cinofile composta da Vigili del fuoco volontari di Canazei, Soccorso alpino del Trentino, Polizia e Guardia di finanza, per un totale di 10 operatori. L’incolumità delle persone sarà garantita da due vedette e ...

