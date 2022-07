Marmolada | escursionisti e parenti vittime guardano ' ferita' a 7 giorni dal crollo

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 luglio 2022) Canazei, 10 lug. (Adnkronos) - Gli occhi rivolti alla cima, un po' di paura a guardare quel palazzo di ghiaccio alto 70 metri che si è sbriciolato e ha ucciso 11 persone, ma non si smette di salire, esplorare, vivere la montagna. La vetta dellaresta chiusa, e probabilmente lo sarà per settimane, ma la regina delle Dolomiti continua a essere tra le mete del turismo straniero o di un'escursione in giornata. A settedalla valanga c'è qualche nuvola in più, bar e rifugi più a valle restano aperti, una visuale che non risparmia la vista di unaaperta che per tanti segna uno spartiacque tra un prima e un dopo della montagna. Il cambiamento climatico, lo scioglimento dei ghiacci sono le cause di una tragedia che per tanti ha il sapore di "disgrazia". La procura di Trento indaga per disastro colposo, saranno i periti ...