Mario Adinolfi e Simone Di Stefano fondano un nuovo partito | Alternativa per l’Italia

Si chiama Alternativa per l'Italia: il modello di riferimento, a partire dal nome, è il partito di ultradestra tedesco Alternative für Deutschland. La campagna elettorale invece sarà tutta in salsa italiana, con lo slogan "No Draghi 2028". Il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi ed Exit di Simone Di Stefano, ex segretario di CasaPound, si uniscono in un'unica forza in vista delle elezioni politiche 2023. Un partito che mira a riunire la galassia di no vax, no green pass, no euro e anti-occidentale. Ma che potenzialmente potrebbe rosicchiare qualche voto soprattutto alla destra, Fratelli d'Italia in primis. Adinolfi porta con sé le posizioni anti-abortiste e recentemente ha criticato anche il divorzio.

