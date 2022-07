Maneskin-mania al Circo Massimo | tante famiglie e Angelina Jolie

Pubblicità

infoitcultura : Roma, la Maneskin mania batte anche il Covid - infoitcultura : Maneskin-mania al Circo Massimo e tante famiglie - infoitcultura : Maneskin-mania al Circo Massimo e tante famiglie - infoitcultura : Roma, la Maneskin mania batte anche il Covid - Il Sole 24 ORE -

Aila capitale ha regalato una serata perfetta, serena e rinfrescata dal vento dopo la cappa afosa dei giorni scorsi. Il concerto è un evento in collaborazione con Rock in Roma. AquDamiano canta The King , e prosegue lanegli States.Il concerto è un evento in collaborazione con Rock in Roma.Aqu (askanews) – Ragazzi e ragazzini, molte accompagnati da mamma e papà; vengono da Udine dalla Sicilia dai Castelli Romani da nord a sud de ...Il sogno di una vita si è avverato: i Maneskin hanno riempito il Circo Massimo di Roma, la loro città di origine, per un concerto spettacolare. In 70mila si sono presentati per ascoltare e cantare ass ...