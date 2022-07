Maneskin, dal Circo Massimo è ancora “Fuck Putin”. Damiano: “Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno dà fastidio” (Di domenica 10 luglio 2022) “Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno dà fastidio: Fuck Putin, Fuck la guerra, fanculo i dittatori. E a chi non è d’accordo: Fuck”. Damiano e i Maneskin tornano a gridare il loro ‘no’ alla guerra, dopo l’urlo lanciato al Coachella che fece il giro del mondo, non senza polemiche. Il frontman della band lo ha ribadito anche stasera dal palco del Circo Massimo durante il brano Gasoline. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) “se adàla guerra, fanculo i dittatori. E a chi non è d’accordo:”.e itornano a gridare il loro ‘no’ alla guerra, dopo l’urlo lanciato al Coachella che fece il giro del mondo, non senza polemiche. Il frontman della band lo ha ribaditostasera dal palco deldurante il brano Gasoline. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

