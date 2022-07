Maneskin, dai complimenti di Muccino a chi ringrazia Damiano per il «Fuck Putin»: le reazioni dopo il concerto (Di domenica 10 luglio 2022) «70.000 cuori che battono all’unisono. 70.000 volti tra cui amici di una vita. Queste sono le strade dove tutto ha avuto inizio. Queste sono le persone che si sono fidate di noi fin dall’inizio». Sono le prime dichiarazioni dei Maneskin sui loro social dopo il concerto di ieri sera, 9 luglio. «Roma è la nostra casa e ieri l’abbiamo sentita più che mai», ha poi concluso la band ringraziando la città natia. Molto partecipato, nonostante le contestazioni ricevute nei giorni scorsi a causa del Covid prima e del maxi incendio poi, il concerto è riuscito e con anche diverse sorprese. Tra il pubblico è spiccato il volto di Angelina Jolie, assieme alla figlia 16enne Shiloh Jolie-Pitt riprese dai fan ad applaudire e ballare. July 10, 2022 Muccino e la polemica sotto al suo post Del ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) «70.000 cuori che battono all’unisono. 70.000 volti tra cui amici di una vita. Queste sono le strade dove tutto ha avuto inizio. Queste sono le persone che si sono fidate di noi fin dall’inizio». Sono le prime dichiarazioni deisui loro socialildi ieri sera, 9 luglio. «Roma è la nostra casa e ieri l’abbiamo sentita più che mai», ha poi concluso la bandndo la città natia. Molto partecipato, nonostante le contestazioni ricevute nei giorni scorsi a causa del Covid prima e del maxi incendio poi, ilè riuscito e con anche diverse sorprese. Tra il pubblico è spiccato il volto di Angelina Jolie, assieme alla figlia 16enne Shiloh Jolie-Pitt riprese dai fan ad applaudire e ballare. July 10, 2022e la polemica sotto al suo post Del ...

