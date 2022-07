Maneskin | Angelina Jolie e la figlia Shiloe ballano al concerto del Circo Massimo

Pubblicità

Radio1Rai : ??#CircoMassimo L'arrivo dell'attrice Angelina #Jolie al concerto dei #Maneskin. La star di Hollywood, in Italia per… - MediasetTgcom24 : Roma si inchina ai Maneskin: in 70mila al Circo Massimo | Nel pubblico anche Angelina Jolie #maneskin… - fanpage : C’è anche Angelina Jolie tra il pubblico che sta assistendo al concerto dei #Maneskin al Circo Massimo a Roma - redkni : RT @MarvelFansIT: ??ANGELINA JOLIE AL CONCERTO DEI MANESKIN AL CIRCO MASSIMO A ROMA - fdl9229 : RT @Vale41229116: Angelina Jolie e la figlia al concerto dei måneskin al circo massimo,allora il multiverso esiste #maneskin https://t… -

Jolie insieme alla figlia sedicenne Shiloh Jolie - Pitt senza dubbio è stata la guest star del concerto deial Circo Massimo. Video e foto dei fan che circondavano la zona vip, ...... da Gabriele Muccino a Anna Foglietta aJolie (in citta' per girare da regista il film ... la scaletta prevede tutti i successi dei, quelli scritti da loro (fra cui 'Coraline', 'I ...Roma, 10 lug. (askanews) - Era il grande ritorno a Roma per i Maneskin da quando sono esplosi sul palcoscenico internazionale dell'Eurovision ...Hanno solo vent’anni ma tutta l’attitudine di chi i grandi palchi li ha sempre calcati. I Måneskin hanno vinto sulle polemiche di questi giorni e si sono presi Roma con uno show elettrico, data casali ...