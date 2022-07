Maneskin | Angelina Jolie al Circo Massimo | le foto dei fan in visibilio | ' Sono seduto dietro di lei'

Pubblicità

Radio1Rai : ??#CircoMassimo L'arrivo dell'attrice Angelina #Jolie al concerto dei #Maneskin. La star di Hollywood, in Italia per… - MediasetTgcom24 : Roma si inchina ai Maneskin: in 70mila al Circo Massimo | Nel pubblico anche Angelina Jolie #maneskin… - fanpage : C’è anche Angelina Jolie tra il pubblico che sta assistendo al concerto dei #Maneskin al Circo Massimo a Roma - KateSteele89 : RT @silviapisanoo: benvenuti nel multiverso... dove Angelina Jolie va al concerto dei Måneskin al circo massimo ???? #maneskin https://t.co… - RiReHS : RT @Vale41229116: Angelina Jolie e la figlia al concerto dei måneskin al circo massimo,allora il multiverso esiste #maneskin https://t… -

Concerto dei, tra i 70mila ancheJolie Ma tra quei 70mila spettatori al concerto deiè spuntata una super vip d'eccezzione che ha fatto saltare ancora piu' in aria (se ...Tanti personaggi famosi hanno partecipato al concerto della rock band romana, a cominciare dalla guest star d'eccezioneJolie: la diva americana si trova a Roma per girare il film "Without ...Via del Corso e il Circo Massimo, a Roma, sono separate solo da qualche centinaia di metri. Da lì, dalla strada dello shopping esibendosi davanti a passanti frettolosi, iniziarono i Maneskin. Ieri ser ...Il gruppo ha regalato due ore piene di energia e ha presentato un nuovo singolo. Poi il messaggio contro la guerra: “Fuck Putin” ...