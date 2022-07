Maneskin | Angelina Jolie al Circo Massimo | le foto dei fan in visibilio | «Sono seduto dietro di lei»

(Di domenica 10 luglio 2022) Al grido di «Ciao Roma» isiripresi la Capitale. Non che l’avessero mai persa, ma i trionfi internazionali avevano portato la band lontana da quella città che è la mamma di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. E ieri ilè esploso. «Al mio tre scatenate l’inferno» e i fan hanno fatto esattamente ciò che Damiano David gli ha chiesto: siscatenati tutti. Concerto dei, tra i 70mila ancheMa tra quei 70mila spettatori al concerto deiè spuntata una super vip d’eccezzione che ha fatto saltare ancora piu’ in aria (se possibile) i fan della band.assieme alla figlia Shiloh erano in tribuna per ballare e cantare i brani della band ...

Jolie al Circo Massimo, le foto dei fan in visibilio: 'Sono seduto dietro di lei' L'intervento, che ha visto impegnati 50 operatori con l'ausilio di 30 mezzi (compattatori, veicoli ...Nel backstage vippume vari tra cui ancheJolie e figlia! È stato uno spettacolo ...da re Touch Me my generation LIVIDI SUI GOMITI Le parole lontane I WANNA BE YOUR SLAVE LA GALLERY- ...Nella serata di ieri ha avuto luogo al Circo Massimo uno degli eventi più attesi dell’anno: il concerto dei Maneskin. La band romana ...(askanews) - Era il grande ritorno a Roma per i Maneskin da quando sono esplosi sul palcoscenico internazionale dell'Eurovision 2021 , e infatti la loro esibizione al Circo Massimo sabato 9 luglio si ...