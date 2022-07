Maneskin al Circo Massimo: tra il pubblico c'è anche Angelina Jolie (Di domenica 10 luglio 2022) Angelina Jolie ha ballato al concerto dei Maneskin al Circo Massimo in compagnia della figlia Shiloh; l'attrice si trova in Italia per le riprese di Senza sangue. Folla delle grandi occasioni al concerto dei Maneskin che si è svolto sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo. Ad aver preso parte all'evento è stata anche Angelina Jolie, che ha ballato sulle note della band romana in compagnia della figlia Shiloh. Le fotografie mostrano Angelina Jolie in compagnia della figlia Shiloh al concerto dei Maneskin che si è svolto al Circo Massimo di Roma facendo il tutto esaurito. Al momento, l'attrice si trova in Italia per le ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 luglio 2022)ha ballato al concerto deialin compagnia della figlia Shiloh; l'attrice si trova in Italia per le riprese di Senza sangue. Folla delle grandi occasioni al concerto deiche si è svolto sabato 9 luglio 2022 al. Ad aver preso parte all'evento è stata, che ha ballato sulle note della band romana in compagnia della figlia Shiloh. Le fotografie mostranoin compagnia della figlia Shiloh al concerto deiche si è svolto aldi Roma facendo il tutto esaurito. Al momento, l'attrice si trova in Italia per le ...

