Manchester United, The Sun: versato bonus a Ronaldo, che però partirà (Di domenica 10 luglio 2022) Il Manchester United rischia la beffa. Secondo quanto riportato da The Sun, il club inglese avrebbe versato a Cristiano Ronaldo un bonus a sei cifre, come concordato lo scorso anno nel caso in cui il portoghese fosse rimasto con i Red Devils anche nel suo secondo anno di contratto. Il club ha iniziato la sua stagione in luglio e ha dovuto versare la cospicua somma a CR7, che rimane ancora sotto contratto con lo United nonostante non si sia presentato al ritrovo della squadra e non giocherà la tournée tra Tailandia e Australia. Il bonus è già stato versato dunque, anche se probabilmente Ronaldo non vestirà la maglia del Manchester United in questa stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Ilrischia la beffa. Secondo quanto riportato da The Sun, il club inglese avrebbea Cristianouna sei cifre, come concordato lo scorso anno nel caso in cui il portoghese fosse rimasto con i Red Devils anche nel suo secondo anno di contratto. Il club ha iniziato la sua stagione in luglio e ha dovuto versare la cospicua somma a CR7, che rimane ancora sotto contratto con lononostante non si sia presentato al ritrovo della squadra e non giocherà la tournée tra Tailandia e Australia. Ilè già statodunque, anche se probabilmentenon vestirà la maglia delin questa stagione. SportFace.

