Manchester United | Ten Hag pressa il club per questi due acquisti

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ?? #Ronaldo vuole lasciare il #ManchesterUnited! L'ex #Juve lo ha già comunicato a Jorge #Mendes - calciomercatoit : ?? #Ronaldo vuole lasciare il #ManchesterUnited! L'ex #Juve lo ha già comunicato a Jorge #Mendes -

- Proseguono le voci di mercato su Cristiano Ronaldo e sul. Dopo le tante indiscrezioni della stampa inglese e il forfait ufficiale al tour pre - campionato dei Red Devils, il Sun ha svelato un nuovo dettaglio sulla situazione tra le due ...Pogba che tornerà a casa Juventus dopo una stagione non particolarmente brillante al, elemento che a più tifosi bianconeri ha fatto sorgere alcune domande: qual è il Pogba che torna ... Il Manchester United alza il pressing per Brobbey: accordo intorno ai 20 milioni di euro Secondo The Athletic, il tecnico olandese avrebbe chiesto ai Red Devils di non cedere il centrocampista serbo, indispensabile per la sua leadership ...Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, lo United avrebbe versato un bonus sullo stipendio prima di sapere della volontà del portoghese di cambiare aria ...