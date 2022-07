Manchester United in Thailandia | ma senza Cristiano Ronaldo | VIDEO

(Di domenica 10 luglio 2022), attaccante portoghese classe 1985, non è andato in tournée incon ildi Erik ten Hag. Ufficialmente per motivi familiari. Ma vuole andare via e ha chiesto la cessione. Ilsui 'Red Devils'

Pubblicità

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - Fillix9 : @GreenMidnight1 È il Manchester United d'Italia - milansette : Mercato Milan: il Manchester United su Tomori, Renato Sanches vuole il PSG - Sportmediaset #acmilan #rossoneri -

TUTTO mercato WEB

Torna dopo sei anni al. È un qualcosa in più per la squadra e anche per tutto l'ambiente: Pogba porterà entusiasmo". Tecnicamente cosa aggiungerà il Polpo alla squadra di Allegri "...Incredibile ma vero, in Inghilterra arrivano nuovi rumors piuttosto intriganti a proposito della rottura tra Cristiano Ronaldo e il. In modo particolare a proposito di un ricchissimo bonus che sarebbe scattato a favore del portoghese pochi giorni prima che uscissero le voci della sua volontà di andare via. ... Il Manchester United alza il pressing per Brobbey: accordo intorno ai 20 milioni di euro Il francese ha sfoggiato tantissimi tagli, scritte e disegni sulla testa. Adesso si è presentato a Torino biondo, ma quanto dureràIl Manchester United di Cristiano Ronaldo tornerà a disputare, dopo un campionato mediocre, la seconda coppa europea: l'Europa League ...