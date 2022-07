Manchester City | rinnovo Foden | pronto il maxi stipendio per blindarlo

Pubblicità

Emmdido : ??ULTIMA ORA: Sterling sarà un nuovo giocatore del Chelsea Nelle casse del Manchester City 50 milioni di sterline Co… - medeiros_Crvg54 : RT @CuriosidadesPRL: Novo camisa 9 do Manchester City. - sportli26181512 : Brighton: novità per Cucurella: Nonostante il contratto in scadenza nel 2026 e l'interesse del Manchester City, sec… - theblazetrends : Manchester City: Gvardiol, Guardiola’s request in case Aké leaves - Open_gol : Il Chelsea ha il sostituto di Romelu Lukaku. Sarà l'attaccante inglese del Manchester City a guidare l'attacco dei… -

TUTTO mercato WEB

Ilvuole blindare Phil Foden ed è pronto a proporre all'inglese un maxi rinnovo di contratto Ilnon vuole andare incontro a sorprese per quanto riguarda Phil Foden. I ...Commenta per primo Nonostante il contratto in scadenza nel 2026 e l'interesse del, secondo The Athletic Marc Cucurella tratta il rinnovo con il Brighton. Il Manchester City blinda Phil Foden: pronto il rinnovo con ingaggio triplicato, le cifre Erling Haaland si è presentato al mondo City: "E' bellissimo essere qui, insieme ci divertiremo. Le mie aspettative per questa stagione sono di entrare al meglio in squadra e connettermi subito coi co ...'Non vedo l'ora di cominciare'.MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Non vedo l'ora di cominciare. Sono certo che ci divertiremo insieme. E ...