Manchester City, rinnovo faraonico per Foden (Di domenica 10 luglio 2022) Il Manchester City punta sul suo talento, Phil Foden e come riporta il Sun, è pronto per il classe 2000 un nuovo contratto da 12 milioni...

