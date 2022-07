Manchester City, ecco Haaland: “Qui per divertirmi e fare gol” (Di domenica 10 luglio 2022) Erano circa 10mila i tifosi presenti oggi pomeriggio all’evento di benvenuto per Erling Haaland. A renderlo noto il Manchester City attraverso una nota ufficiale. “E’ una grande sfida. È un nuovo Paese, un nuovo campionato, un nuovo allenatore… nuovo tutto. So com’è venire in un nuovo club, l’ho già fatto un paio di volte” le prime parole del norvegese. Da lui, i tifosi dovranno aspettarsi “un giocatore che sorride molto, gioca e si diverte molto. Come ho fatto per tutta la mia carriera, cercherò di godermi ogni momento e di non pensare troppo. Pensare troppo non è una buona cosa. Cerco di rilassarmi quando posso e di lavorare sodo. Speriamo di poter portare un po’ più di qualità. In attacco voglio divertirmi. Quando mi diverto, faccio gol, e spero di sorridere molto”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Erano circa 10mila i tifosi presenti oggi pomeriggio all’evento di benvenuto per Erling. A renderlo noto ilattraverso una nota ufficiale. “E’ una grande sfida. È un nuovo Paese, un nuovo campionato, un nuovo allenatore… nuovo tutto. So com’è venire in un nuovo club, l’ho già fatto un paio di volte” le prime parole del norvegese. Da lui, i tifosi dovranno aspettarsi “un giocatore che sorride molto, gioca e si diverte molto. Come ho fatto per tutta la mia carriera, cercherò di godermi ogni momento e di non pensare troppo. Pensare troppo non è una buona cosa. Cerco di rilassarmi quando posso e di lavorare sodo. Speriamo di poter portare un po’ più di qualità. In attacco voglio. Quando mi diverto, faccio gol, e spero di sorridere molto”. SportFace.

