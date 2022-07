Mali d’America Una fotografia spietata

Leggi su formiche

(Di domenica 10 luglio 2022) Può sembrare esagerato pensare agli Stati Uniti come a un Paese del Terzo Mondo. Dopo tutto, hanno vinto la Seconda guerra mondiale e in quella fase hanno affermato la loro superiorità industriale, scavalcando persino il Regno Unito. Inoltre, è in contrasto con gli Stati Uniti che si è materializzato il concetto di Terzo Mondo. Winston Churchill cercò di minimizzare questo aspetto della realtà nel tentativo di coinvolgere gli Stati Uniti nel conflitto contro Adolf Hitler e il fascismo. Sapeva che i giorni dell’Impero britannico erano contati. Non è così oggi per tutti nel Regno Unito. Negli Stati Uniti c’erano figure pronte ad accettare e cogliere il nuovo status dell’America. Uno di questi era Dean Acheson, allora assistente del segretario di Stato. In un memorandum che alla fine divenne il Piano Marshall, uno dei maggiori successi della politica estera americana, si rese conto che ...