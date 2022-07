Mahmood | la star del pop italiano lunedì 11 luglio in concerto a Pordenone

Leggi su udine20

(Di domenica 10 luglio 2022) Vincitore di ben tre edizioni del Festival di Sanremo (una nella categoria giovani), campione di vendite, autore di molti big della musica italiana, artista che ha saputo cambiare il volto del pop con uno stile unico, riconoscibile, trasversalmente amato da pubblico e critica,sarà protagonista domani,11, inalLive 2022. Sul palco del Parco del San Valentino l’artista porterà l’unica data regionale del “Ghettolimpo Summer Tour”, nuovo progetto live di una delle stelle più luminose della musica italiana. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dalle 18.30. ...