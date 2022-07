“Ma è proprio lei?”. Maneskin, la sorpresa durante il concerto: ecco chi spunta tra il pubblico (Di domenica 10 luglio 2022) Angelina Jolie al concerto dei Maneskin ieri sera a Roma, al Circo Massimo. 70mila persone erano presenti nella storica cornice del centro della Capitale. Un evento unico, pazzesco e per certi versi inimitabile. Eppure su quel palco, in quella stessa location ci hanno suonato i migliori gruppi del mondo. Eppure, sin dai primi istanti e da quel loro “Ciao Roma”, i vincitori di Sanremo e dell’Eurovision Song Contes, hanno rapito i cuori di tutti i presenti. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono stati davvero dei mostri sacri, questo è da ammetterlo. Eppure questo concerto rimarrà nella storia anche perché c’era Angelina Jolie al concerto dei Maneskin. lei che, assieme alla figlia Shiloh, erano in tribuna per ballare e cantare i brani della band romana. C’è da dire che i fan dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Angelina Jolie aldeiieri sera a Roma, al Circo Massimo. 70mila persone erano presenti nella storica cornice del centro della Capitale. Un evento unico, pazzesco e per certi versi inimitabile. Eppure su quel palco, in quella stessa location ci hanno suonato i migliori gruppi del mondo. Eppure, sin dai primi istanti e da quel loro “Ciao Roma”, i vincitori di Sanremo e dell’Eurovision Song Contes, hanno rapito i cuori di tutti i presenti. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono stati davvero dei mostri sacri, questo è da ammetterlo. Eppure questorimarrà nella storia anche perché c’era Angelina Jolie aldeiche, assieme alla figlia Shiloh, erano in tribuna per ballare e cantare i brani della band romana. C’è da dire che i fan dei ...

RobertoBurioni : @borghi_claudio Il fatto che uno che si occupa di scienza a livelli non proprio amatoriali non sappia leggere dei d… - giuliapompili : L’annuncio della morte di Abe è arrivato pochi minuti dopo l’arrivo all’ospedale di Nara della moglie, Akie Abe. Pr… - iwantalollipop_ : @Bho98496481 ODDIO MA LO HA DETTO PROPRIO A LEI QUINDI, CHE VERGOGNA - antigeroo : @sonoprepotente Chi ha fatto questo video e ha staccato proprio quando lei l'ha fulminato con lo sguardo perchè si… - dsavreit : Lei è proprio come noi io mi sto sentendo male -