M5s | Patuanelli | ' Uscire dall' aula al momento della fiducia? Non lo escludo'

Pubblicità

ultimora_pol : #Italia Il ministro dell'agricoltura Stefano #Patuanelli (M5S): 'Sarò ministro stasera, ma anche domani e dopodoman… - Lupogri89976236 : RT @lorenzodalai: Il Capodelegazione del #M5s nel Governo, nonché ministro, @patuanelli ha detto che stanno valutando l'uscita dall'aula d… - CinziaSimone3 : RT @lorenzodalai: Il Capodelegazione del #M5s nel Governo, nonché ministro, @patuanelli ha detto che stanno valutando l'uscita dall'aula d… - MauroAmbrosiani : RT @lorenzodalai: Il Capodelegazione del #M5s nel Governo, nonché ministro, @patuanelli ha detto che stanno valutando l'uscita dall'aula d… - AttilaAzureRive : RT @lorenzodalai: Il Capodelegazione del #M5s nel Governo, nonché ministro, @patuanelli ha detto che stanno valutando l'uscita dall'aula d… -

... "È chiaro che se non c'è più il, per me, si può andare avanti anche senza ma bisogna vedere se ... Il 'fanta - governo' "See D'Incà lasciano, la Lega vuole l'agricoltura e FI i Rapporti ......più il, per me, si può andare avanti anche senza ma bisogna vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa', ragiona. Intanto, in Transatlantico, parte il 'fantagoverno'. 'See ...Così Stefano Patuanelli, ministro dell’Agricoltura, all’assemblea generale di Confagricoltura durante un confronto con il presidente Massimiliano Giansanti, incalzato sulle questioni relative alla ...“È chiaro che se non c’è più il M5S, per me, si può andare avanti anche senza ma bisogna vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa”, ragiona. Intanto, in Transatlantico, parte il ...