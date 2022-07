Lotta alla mafia, sit - in a Genova pro - Gratteri: 'Nicola, non mollare!' (Di domenica 10 luglio 2022) Molte persone hanno partecipato stamani a Genova alla manifestazione sit - in davanti alla Prefettura di Genova a sostegno del Procuratore Nicola Gratteri promossa da Agende rosse Liguria gruppo ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 10 luglio 2022) Molte persone hanno partecipato stamani amanifestazione sit - in davantiPrefettura dia sostegno del Procuratorepromossa da Agende rosse Liguria gruppo ...

Pubblicità

GassmanGassmann : Non mi considero alla moda perché lavoro da 40 anni, sono di color carne ma impegnato nella lotta ai cambiamenti cl… - MirtaGranda : #FidelPorSiempre | 'La lotta per la pace equivale alla lotta per lo sviluppo e non ci può essere né, senza la coope… - pdnetwork : Basta con il benaltrismo delle destre. Contrapporre lo #Iusscholae e il #DdlZan alla lotta contro il #carovita è… - Livia_DiGioia : RT @davidangelo1112: Ma zangrillo, fra 30 anni, per cosa sarà ricordato? Per il grande contributo alla medicina o per la lotta al Covid ??? - BeppeGiulietti : RT @Gianl1974: La follia si fa più forte: nella Federazione Russa i poliziotti di Putin hanno cercato di trattenere una nonna per una borsa… -