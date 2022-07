Lo sfogo della moglie di Marco Melandri: “E’ tornato dall’altra” (Di domenica 10 luglio 2022) Marco Melandri e sua moglie sembra avessero superato i problemi di coppia, la cristi, il triangolo per la presenza di un’altra donna. E’ Manuela Raffaeta a rivelare su Instagram che Marco Melandri è andato di nuovo via, è tornato dall’altra. E’ già da un bel po’ che non stanno insieme e stanca delle tante domande Manuela ha voluto rispondere spiegando tutto. Ha confidato che riceve ogni giorno tanti messaggi di chi le chiede perché non posta foto con Marco. Non voleva esporsi, non voleva che la sua vita privata finisse in pasto a tutti ma è arrivato il momento di dire la verità. Marco Melandri è andato via di casa dopi 5 giorni dall’uscita dall’Isola dei famosi “Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 luglio 2022)e suasembra avessero superato i problemi di coppia, la cristi, il triangolo per la presenza di un’altra donna. E’ Manuela Raffaeta a rivelare su Instagram cheè andato di nuovo via, è. E’ già da un bel po’ che non stanno insieme e stanca delle tante domande Manuela ha voluto rispondere spiegando tutto. Ha confidato che riceve ogni giorno tanti messaggi di chi le chiede perché non posta foto con. Non voleva esporsi, non voleva che la sua vita privata finisse in pasto a tutti ma è arrivato il momento di dire la verità.è andato via di casa dopi 5 giorni dall’uscita dall’Isola dei famosi “Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei ...

