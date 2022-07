Lo ricordate “quello delle suonerie”? Eccolo oggi, impossibile (Di domenica 10 luglio 2022) Vi ricordate lo spot pubblicitario delle suonerie e il personaggio che le rappresentava negli anni 2000? Ecco che fine ha fatto oggi Wlady Quante cose sono cambiate dagli anni 2000 ad oggi. Chi è nato in quegli anni o meglio chi si è ritrovato adolescente in quel periodo sicuramente ricorderà i primi cellulari e gli acquisti delle suonerie. Con l’arrivo della stagione estiva oltre alle tante offerte per le sumemr card arrivavano anche i cosiddetti tormentoni e tutti erano pronti a cambiare la suoneria al proprio cellulare. Beh, agli inizi del 2000 era possibile farlo solo pagandole e Mediaset le pubblicizzava con “quello delle suonerie”. Lo ricordate? Cosa fa oggi il ... Leggi su formatonews (Di domenica 10 luglio 2022) Vilo spot pubblicitarioe il personaggio che le rappresentava negli anni 2000? Ecco che fine ha fattoWlady Quante cose sono cambiate dagli anni 2000 ad. Chi è nato in quegli anni o meglio chi si è ritrovato adolescente in quel periodo sicuramente ricorderà i primi cellulari e gli acquisti. Con l’arrivo della stagione estiva oltre alle tante offerte per le sumemr card arrivavano anche i cosiddetti tormentoni e tutti erano pronti a cambiare la suoneria al proprio cellulare. Beh, agli inizi del 2000 era possibile farlo solo pagandole e Mediaset le pubblicizzava con “”. Lo? Cosa fail ...

Pubblicità

deandreisgior : Educazione sportiva nelle scuole assente, ma la comunicazione… ricordate che entusiasmo per Pantani? E che traino s… - Jeru2291 : RT @ilariaB18475951: Ma vi ricordate... 'Sono certa che quello che provo io lo prova anche lui. Però non lo dice' Ne era certa capite? lu… - BAliceB90 : RT @ilariaB18475951: Ma vi ricordate... 'Sono certa che quello che provo io lo prova anche lui. Però non lo dice' Ne era certa capite? lu… - BegalliSabrina : RT @gianfrancodig15: VE L'AVEVO DETTO IN TUTTE LE LINGUE CHE NON DOVEVATE VOTARE QUEL #LADRO #CORROTTO. E COME AL SOLITO NON MI AVETE SEGUI… - matildesjt : @Nonha_stata @WhyckieQueenie @MastriTina sei sicuro di quello che dici? perchè lui nega sia validato , che è roba d… -