“Lo ha fatto appena tornato dall’Isola”. Marco Melandri, la moglie perde la pazienza pubblicamente (Di domenica 10 luglio 2022) Marco Melandri, l’accusa della moglie Manuela Raffaetà. La modella originaria di Tione di Trento, un piccolo paese tra Dolomiti e lago di Garda, ha affidato ad un post su Instagram un duro sfogo. Della vicenda si era già parlato durante l’Isola dei Famosi, reality che ha visto partecipare il motociclista. Sul social leggiamo: “Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con Marco…”. “Ho sempre preferito non espormi – prosegue Manuela Raffaetà – tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora vi rispondo”. I due avevano già vissuto una crisi, ma ora la situazione è degenerata: “Dopo cinque giorni dall’uscita dell’ Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza … Non mi pronuncio per la scelta !! L’anno scorso ho difeso con i denti e le ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 luglio 2022), l’accusa dellaManuela Raffaetà. La modella originaria di Tione di Trento, un piccolo paese tra Dolomiti e lago di Garda, ha affidato ad un post su Instagram un duro sfogo. Della vicenda si era già parlato durante l’Isola dei Famosi, reality che ha visto partecipare il motociclista. Sul social leggiamo: “Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con…”. “Ho sempre preferito non espormi – prosegue Manuela Raffaetà – tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora vi rispondo”. I due avevano già vissuto una crisi, ma ora la situazione è degenerata: “Dopo cinque giorni dall’uscita dell’ Isola dei Famosi èa frequentare quella ragazza … Non mi pronuncio per la scelta !! L’anno scorso ho difeso con i denti e le ...

