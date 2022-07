LIVE World Games 2022 in DIRETTA | Varani e Marsili per il podio nei 100m del pattinaggio E’ il momento dell’Italsoftball contro il Canada

(Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.29 FLOORBALL – Svizzera-Svezia: alla partita è sul 3-0 per gli scandinavi. 20.25VELOCITA’ SU STRADA – E’ iniziata con i primi traguardi, la gara a punti dei 10.000 m uomini. Per l’Italia in gara c’è Giuseppe Bramante. 20.21VELOCITA’ SU STRADA – Ecco ildella gara a punti, 10.000m donne: 1. Gabriela Vargas Sarmiento (Ecuador) 2. Jhoana Viveros Mondragon (Colombia) 3. Marine Claire Renee Lefeuvre (Francia) 13. Luisa Sophie Woolaway (Italia) 20.17 FISTBALL – A proposito di Italia e di sport a squadre: gli azzurri in campo alle 21l’Austria. 20.13 SOFTBALL – Arriva il line up, dall’1 al 9: Vigna, Fama, Sheldon, Cecchetti, Longhi, Edwards, ...

La Cup III è tra gli appuntamenti più importanti della stagione, con oltre 600 atleti provenienti da 39 Nazioni che si sono sfidati per provare già a strappare un pass per i Giochi Olimpici ...

LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Varani e Marsili per il podio nei 100m del pattinaggio, Sandrini e Chillemi non vanno ai quarti nella break dance Foto: Flikr World Games free editorial use Si partirà dalle 16 italiane (le 9 locali) in quel di Birmingham (Alabama, Stati Uniti), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale con aggiornam ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 02.00 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntuntamento ...