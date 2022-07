LIVE World Games 2022 in DIRETTA: bronzi di Varani e Marsili nel pattinaggio su strada, l’Italsoftball cede al Canada (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.25 FLOORBALL – Repubblica Ceca avanti 4-0 sul Canada nel match valido per il gruppo B del torneo maschile. 23.20 HOCKEY IN LINEA – Pareggio della Repubblica Ceca con l’Italia, 2-2. 23.15 HOCKEY IN LINEA – L’Italia torna avanti con la Repubblica Ceca nel match valido per il gruppo B del torneo maschile, azzurri avanti 2-1. 23.10 LACROSSE – Stati Uniti avanti 9-3 con l’Australia nell’ultimo match del programma odierno. 23.05 PARACADUTISMO – Iniziano le eliminatorie 7 con gli azzurri Armando Fattoruso, Mario Fattoruso e Francesco Italia. 23.00 FLAG FOOTBALL – Inizia il match tra Italia e Germania, valido per il gruppo A del torneo maschile. 22.55 SOFTBALL – Il prossimo match sarà quello tra Portorico e Australia, valido per il gruppo A. 22.50 SOFTBALL – Finisce il match tra ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.25 FLOORBALL – Repubblica Ceca avanti 4-0 sulnel match valido per il gruppo B del torneo maschile. 23.20 HOCKEY IN LINEA – Pareggio della Repubblica Ceca con l’Italia, 2-2. 23.15 HOCKEY IN LINEA – L’Italia torna avanti con la Repubblica Ceca nel match valido per il gruppo B del torneo maschile, azzurri avanti 2-1. 23.10 LACROSSE – Stati Uniti avanti 9-3 con l’Australia nell’ultimo match del programma odierno. 23.05 PARACADUTISMO – Iniziano le eliminatorie 7 con gli azzurri Armando Fattoruso, Mario Fattoruso e Francesco Italia. 23.00 FLAG FOOTBALL – Inizia il match tra Italia e Germania, valido per il gruppo A del torneo maschile. 22.55 SOFTBALL – Il prossimo match sarà quello tra Portorico e Australia, valido per il gruppo A. 22.50 SOFTBALL – Finisce il match tra ...

