LIVE World Games 2022 in DIRETTA: bronzi di Varani e Marsili nel pattinaggio su strada, Italia a caccia di medaglie nel salvamento (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.25 FLOORBALL – Repubblica Ceca avanti 14-0 sul Canada nel match valido per il gruppo B del torneo maschile. 00.20 FLAG FOOTBALL – L’Italia si porta sul 21-21 con la Germania nel corso del secondo periodo. 00.15 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFTING – Nella finale dei pesi supermassimi uomini oro all’Ucraina con Bychkov. Secondo Yang (Taipei), terzo Cliffe (Regno Unito). 00.10 FLAG FOOTBALL – Italia sotto 13-21 con la Germania nel match valido per il gruppo A del torneo maschile. 00.05 salvamento – Inizia il programma odierno, si assegneranno otto titoli con l’Italia che sarà protagonista in ogni gara. La prima finale sarà quella dei 200 metri ostacoli donne con Francesca Pasquino e Anna Pirovano. 00.00 SOFTBALL – Ecco la cronaca del match tra ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.25 FLOORBALL – Repubblica Ceca avanti 14-0 sul Canada nel match valido per il gruppo B del torneo maschile. 00.20 FLAG FOOTBALL – L’si porta sul 21-21 con la Germania nel corso del secondo periodo. 00.15 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFTING – Nella finale dei pesi supermassimi uomini oro all’Ucraina con Bychkov. Secondo Yang (Taipei), terzo Cliffe (Regno Unito). 00.10 FLAG FOOTBALL –sotto 13-21 con la Germania nel match valido per il gruppo A del torneo maschile. 00.05– Inizia il programma odierno, si assegneranno otto titoli con l’che sarà protagonista in ogni gara. La prima finale sarà quella dei 200 metri ostacoli donne con Francesca Pasquino e Anna Pirovano. 00.00 SOFTBALL – Ecco la cronaca del match tra ...

