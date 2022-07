LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si va verso il km 0, Guillaume Martin si ferma per Covid (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 12.39 Ecco le immagini delle prime pedalate del gruppo in partenza da Aigle: We’re off from Aigle!! C’est parti depuis Aigle !!#TDF2022 pic.twitter.com/aiP2hF0sui — Tour de France (@LeTour) July 10, 2022 12.37 Da segnalare l’abbandono anche di Kasper Asgreen. Il corridore danese della Quick-Step è costretto a fermarsi per un problema al ginocchio. 12.36 La tappa adatta alla fuga sembrava essere quella di ieri, poi una maxicaduta e il grande lavoro della Jumbo-Visma hanno stravolto i piani. ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 12.39 Ecco le immagini delle prime pedalate del gruppo in partenza da Aigle: We’re off from Aigle!! C’est parti depuis Aigle !!#TDFpic.twitter.com/aiP2hF0sui —de(@Le) July 10,12.37 Da segnalare l’abbandono anche di Kasper Asgreen. Il corridore danese della Quick-Step è costretto arsi per un problema al ginocchio. 12.36 Laadatta alla fuga sembrava essere quella di ieri, poi una maxicaduta e il grande lavoro della Jumbo-Visma hanno stravolto i piani. ...

