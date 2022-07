LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Jungels vince in solitaria, Pogacar amministra, si stacca Vlasov! (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 17.39 Un lussemburghese torna a vincere al Tour de France dopo 11 anni: un acuto mancava da Andy Schleck sul Col du Galibier. 17.38 Una vittoria così importante mancava addirittura da tre anni per Bob Jungels quando si aggiudicò la Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Prima vittoria in carriera al Tour de France. 17.37 L’attacco di Pogacar e Vingegaard permette di guadagnare tre secondi su Geraint Thomas e sugli altri uomini di classifica. 17.36 Questa la classifica di tappa: 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 17.39 Un lussemburghese torna are aldedopo 11 anni: un acuto mancava da Andy Schleck sul Col du Galibier. 17.38 Una vittoria così importante mancava addirittura da tre anni per Bobquando si aggiudicò la Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Prima vittoria in carriera alde. 17.37 L’attacco die Vingegaard permette di guadagnare tre secondi su Geraint Thomas e sugli altri uomini di classifica. 17.36 Questa la classifica di: 1 ...

