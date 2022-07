LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Jungels in solitaria, Pogacar controlla, crolla Vlasov (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA CRONACA DELLA tappa DI oggi 17.42 La nostra DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per leggere analisi, cronache e dichiarazioni sulla Grande Boucle. Un caro saluto e buona serata a tutti! 17.41 Molto bravo Damiano Caruso che ha chiuso undicesimo ed è arrivato fra i big. 17.40 Questa la classifica generale aggiornata: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 33:43:44 2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:39 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:17 4 YATES Adam INEOS Grenadiers 1:25 5 GAUDU David Groupama – FDJ 1:38 6 BARDET Romain Team ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELA CRONACA DELLADI17.42 La nostradella nonadeldefinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per leggere analisi, cronache e dichiarazioni sulla Grande Boucle. Un caro saluto e buona serata a tutti! 17.41 Molto bravo Damiano Caruso che ha chiuso undicesimo ed è arrivato fra i big. 17.40 Questa la classifica generale aggiornata: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 33:43:44 2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:39 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:17 4 YATES Adam INEOS Grenadiers 1:25 5 GAUDU David Groupama – FDJ 1:38 6 BARDET Romain Team ...

Pubblicità

AnastasiaCecco : RT @sangiosbrando: ancora surreale il fatto che siamo passati dal cantarla davanti alla tv le prime volte fino a sentirla live in tour gucc… - cconsentking : @FrancesB2021 Sembra tornato quello del live on tour - SMGCARCHIVE : sangiovanni mondo sangio live tour to build a home the cinematic orchestra edit - Eurosport_IT : TOUR 360 DA NON PERDERE ?????? Celebriamo e analizziamo il successo di Jungels con @Ricvanmagren, @gregcapitano10,… - Sangio_ladylola : RT @sangiosbrando: ancora surreale il fatto che siamo passati dal cantarla davanti alla tv le prime volte fino a sentirla live in tour gucc… -