LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km di corsa, ancora gruppo compatto (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 13.24 Inizia la Côte de Bellevue, GPM di 4a categoria. Vediamo se sarà il punto giusto per chi vorrà provare ad andare in fuga. 13.22 Rientra solo ora Powless, guidato da un paio di compagni. 13.20 Non sono ancora rientrati i corridori coinvolti nella caduta. Con Michael Woods e Tony Gallopin ci sono anche Pierre Rolland, in difficoltà dai primi km e Caleb Ewan, protagonista di una foratura. 13.19 Per ora ogni tentativo viene stoppato. Addirittura ora stanno risalendo le squadre dei big, come UAE, INEOS e Jumbo-Visma per mettersi in testa al gruppo. 13.17 Si avvicina nel frattempo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 13.24 Inizia la Côte de Bellevue, GPM di 4a categoria. Vediamo se sarà il punto giusto per chi vorrà provare ad andare in fuga. 13.22 Rientra solo ora Powless, guidato da un paio di compagni. 13.20 Non sonorientrati i corridori coinvolti nella caduta. Con Michael Woods e Tony Gallopin ci sono anche Pierre Rolland, in difficoltà dai primi km e Caleb Ewan, protagonista di una foratura. 13.19 Per ora ogni tentativo viene stoppato. Addirittura ora stanno risalendo le squadre dei big, come UAE, INEOS e Jumbo-Visma per mettersi in testa al. 13.17 Si avvicina nel frattempo ...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - mamarti_ : RT @sangiosbrando: ancora surreale il fatto che siamo passati dal cantarla davanti alla tv le prime volte fino a sentirla live in tour gucc… - eciseituperme : RT @sangiosbrando: ancora surreale il fatto che siamo passati dal cantarla davanti alla tv le prime volte fino a sentirla live in tour gucc… - sangiosbrando : ancora surreale il fatto che siamo passati dal cantarla davanti alla tv le prime volte fino a sentirla live in tour… - wishfvlthinkjng : RT @reptheestallion: noi ci meritavamo clean live al piano in tutte le tappe del reputation stadium tour, uno dei momenti più magici e impo… -