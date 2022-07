LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: si parte (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Si comincia con la finale dei 200 misti. In gara Saskia Blasius (GER), Emma Carrasco Cadens (ESP), Lilla Minna Abraham (HUN), Leah Schlosshan (GBR), Lisa Nystrand (SWE), Phoebe Cooper (GBR), Zinke Delcommune (BEL) e Angelina Patt (BEL). 15.56 Le chance di conquistare altre medaglie ci sono tutte per il Bel Paese. Gli azzurri con maggiori possibilità di salire sul podio sono Mati, Vetrano, Galossi, Bertoni. Attenzione poi anche alle due staffette. 15.53 Saranno ben dodici le finali di questo pomeriggio. Per l’Italia saranno presenti Sara Curtis nei 100 dorso femminili, Nicolò Accadia nei 100 dorso maschili, Irene Mati e Chiara Della Corte nei 100 rana, Elia Codardini nei 50 farfalla, Giulia Vetrano nei 400 sl donne, Lorenzo Galossi e Filippo Bertoni nei 400 sl uomini e i quartetti nelle 4×100 miste. 15.48 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Si comincia con la finale dei 200 misti. In gara Saskia Blasius (GER), Emma Carrasco Cadens (ESP), Lilla Minna Abraham (HUN), Leah Schlosshan (GBR), Lisa Nystrand (SWE), Phoebe Cooper (GBR), Zinke Delcommune (BEL) e Angelina Patt (BEL). 15.56 Le chance di conquistare altre medaglie ci sono tutte per il Bel Paese. Gli azzurri con maggiori possibilità di salire sul podio sono Mati, Vetrano, Galossi, Bertoni. Attenzione poi anche alle due staffette. 15.53 Saranno ben dodici le finali di questo pomeriggio. Per l’Italia saranno presenti Sara Curtis nei 100 dorso femminili, Nicolò Accadia nei 100 dorso maschili, Irene Mati e Chiara Della Corte nei 100 rana, Elia Codardini nei 50 farfalla, Giulia Vetrano nei 400 sl donne, Lorenzo Galossi e Filippo Bertoni nei 400 sl uomini e i quartetti nelle 4×100 miste. 15.48 ...

